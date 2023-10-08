Суд обязал ТСЖ организовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями законодательства

Шумерлинской межрайонной прокуратурой в июне 2023 года проведены проверки исполнения ТСЖ законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды

при размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием, организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов, содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории.



Проведенной проверкой установлено, что контейнерные площадки, оборудованные администрацией города, в пользование управляющим организациям и ТСЖ не передавались, их использование осуществляется в отсутствие на то законных оснований.



Общее собрание собственников в многоквартирном доме, инициировать которое вправе собственники ТСЖ, должно определить возможность размещения места накопления твердых коммунальных отходов от многоквартирного дома на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений данного дома, место расположения контейнерной площадки, источник финансирования работ, связанных с ее установкой. По итогам проведения общего собрания в случае принятия собственниками положительного решения ТСЖ должно оборудовать данную площадку в соответствии с требованиями законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в последующем обслуживать ее.

Проверка показала, что ряд ТСЖ города Шумерли требования действующего законодательства не исполняют. По результатам проверки в Шумерлинский районный суд направлены исковые заявления об обязании ряда ТСЖ организовать размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства.



Исковые заявления прокуратуры судом рассмотрены, заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Решения суда вступили в законную силу.

Шумерлинская межрайпрокуратура.