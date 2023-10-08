Начата работа по определению подрядчика для выполнения ремонта дороги

В ходе проверки порядка рассмотрения обращений граждан в администрации Шумерлинского муниципального округа установлено, что по результатам рассмотрения коллективного обращения жителей д. Молгачкино о ненадлежащем состоянии дороги местного значения в границах деревни администрацией округа был дан ответ об отсутствии денежных средств на ремонт и жителям было предложено рассмотреть вопрос участия в конкурсном отборе инициативных проектов в рамках дополнительного этапа на 2023 год. При этом из доводов обращения жителей следует, что в дождливую и ненастную погоду проезд по дороге невозможен для школьного автобуса.



В нарушение требований федерального законодательства администрацией Шумерлинского муниципального округа при рассмотрении этого обращения не приняты меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. Напротив, местной администрацией предпринята попытка переложить свою обязанность на жителей деревни.

По выявленным нарушениям в адрес главы Шумерлинского муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрацией начата работа по проведению конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения ремонта дороги в д. Молгачкино. Начальная максимальная цена контракта определена в размере 2 млн 265 тыс. руб.

Шумерлинская межрайпрокуратура.