Занятия несут только пользу

В клубе «Здоровье» при Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения продолжаются занятия в рамках проекта «Старшее поколение» национального

проекта «Демография».

Людям пенсионного возраста регулярные занятия помогают устранить скованность, болезненные ощущения и напряжение в спине, шее, ногах и руках, улучшается работа внутренних органов. Выполнение комплексов упражнений под приятную мелодию повышает настроение и трудоспособность.



А в студии танцевальной нейропластики «Стиль» занимающиеся раскрывают свой потенциал, учатся воплощать в реальность мечты о красивой пластике, грации, свободе движений.

Для поддержания хорошего настроения и улучшения самочувствия приглашаем шумерлинских пенсионеров на занятия по адресу: проезд Мебельщиков, д. 9, каб. 10. Подробную информацию можно узнать по телефону 2-81-06.



ШКЦСОН.