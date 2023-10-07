Начиная с 1 мая этого года Почта России доставляет посылки для участников СВО бесплатно.

О том, востребована ли эта мера поддержки, мы поинтересовались в отделении почтовой связи № 3 Шумерли, расположенном по ул. Октябрьской, 6.

Как отметила начальник отделения Раиса Смагина, за последние пять месяцев для участников специальной военной операции были оформлены около 20 посылок. В среднем по три-четыре посылки в месяц. Действительно, отправитель за доставку ничего не платит. Единственное, он может приобрести коробки. Оператор принимает посылку в открытом виде. Один человек может отправить бесплатно неограниченное количество посылок. Главное условие – вес посылки не должен превышать 10 кг. Что касается содержимого посылки, тут требования почты одинаковы ко всем отправлениям. В список предметов, запрещенных к пересылке, входят оружие и боеприпасы, наркотические средства, психотропные, радиоактивные, взрывчатые и другие опасные вещества, ядовитые животные и растения, деньги.



Оператор Наталья Лукина объясняет родным и близким участников СВО все нюансы почтовой отправки. Если содержимое посылки превышает 10 кг, то оформляют две посылки.

Из отделений связи все посылки для участников СВО отправляются в логистический центр в Москве. Поэтому при отправке писем и посылок нужно указывать индекс 103400 и отмечать место доставки «город Москва-400». Там почта передает письма и посылки представителям Минобороны. По указанному на посылке номеру воинской части и фамилии, имени, отчеству военнослужащего Минобороны самостоятельно доставляет отправления адресатам. Номер воинской части для отправки письма или посылки близкие участника СВО узнают у самих военнослужащих или в военкомате по месту призыва.



Как отмечает Почта России, в целом по стране с мая по сентябрь обработано более 80 тысяч бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения СВО.

Почтовое отделение № 3 в Шумерле является и активным участником акции «Корзина для бойца», организованной волонтерским движением «Zа Победу!». В отделении стоит пластиковый контейнер с надписью «Корзина для бойца». Пенсионеры, получающие здесь пенсию, горожане, приходящие за бандеролями и оплачивающие квитанции в отделении, покупают и оставляют в корзине продукты длительного пользования — крупы, консервы и т. п. По мере заполнения корзины продукты передаются в центр волонтерского движения для отправки военнослужащим.

Марина Ветликова.