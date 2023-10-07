О вступлении в законную силу отдельных положений Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Изменения в ФЗ от 10.07.2023 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» предусматривают возможность получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание в Российской Федерации иностранными гражданами, заключившими в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год, а также членам их семей.



Для получения вида на жительство данной категории иностранных граждан не потребуется подтверждать владение русским языком, знание истории и основ законодательства России.

Изменения касаются и квалифицированных специалистов, имеющих право обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство. Кроме того, члены семьи высококвалифицированного специалиста проходят повторное медицинское освидетельствование не ежегодно, а в течение 30 дней со дня принятия решения о продлении срока действия разрешения на работу высококвалифицированному специалисту либо со дня въезда в Российскую Федерацию, если на день принятия решения о продлении находились за пределами Российской Федерации.



УВМ МВД по Чувашии.