В деятельности УК по подготовке к отопительному сезону выявлены нарушения

Шумерлинской межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Госжилинспекции Чувашии проведены проверки деятельности управляющих организаций города Шумерли по содержанию общего имущества многоквартирных домов и их подготовке к предстоящему отопительному сезону.



Так, установлено, что ООО «УК «Инжеком» в нарушение требований действующего законодательства не организовало периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов. В ряде многоквартирных домов не обеспечена надлежащая подготовка к сезонной эксплуатации, отмостка по периметру дома находилась в неудовлетворительном состоянии, присутствовали трещины и просадки, разрушения бетонированного покрытия, уровень отмостки ниже поверхности земли; просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, не заделаны, выявлены местные разрушения штукатурки, трещины в штукатурке цокольной части, тепловая изоляция трубопроводов системы отопления в подвальной части имеет разрушенные участки, на запорной арматуре имеются следы коррозии. В кровлях из рулонных материалов выявлено отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, не обеспечена исправность выступающих над поверхностью кровли вентиляционных шахт, имеются следы разрушения кирпичной кладки и штукатурки шахт.



По выявленным нарушениям в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ, внесены представления об устранении нарушений законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.



Д. Харитонов, помощник шумерлинского межрайпрокурора.