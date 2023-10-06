«Школа вчера, сегодня, завтра»

Так назывался форум трёх поколений, который прошёл 3 октября в Центре детского творчества. Организатор — городское отделение «Движения первых», при содействии ЦДТ, — поставило целью познакомить педагогов разных поколений и школьников, выбравших учительство в качестве

будущей профессии.



Общению участников форума способствовала командная игра. Молодые учителя и ветераны педагогического труда отгадывали по фотографиям великих мастеров педагогики разных времён, вспоминали песни и фильмы о школе, решали задания по школьным предметам, рисовали свою школу будущего. И, конечно, знакомились: кто кем работает или какие должности занимал.

Смех, добрые советы и пожелания от старших коллег, поздравление от депутата городского Собрания Вероники Федуловой, коллективное фото на память и символические подарки, несомненно, добавили предпраздничному октябрьскому вечеру тепла.

Наталья Владимирова.