5 октября стартовала регистрация на Всероссийскую конкурс-премию уличной культуры и спорта среди детей и молодежи «КАРДО-ДЕТИ», организатором выступает Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России» при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Проект направлен на развитие и популяризацию уличной культуры и спорта среди детей и подростков из 89 субъектов Российской Федерации.

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), которые занимаются уличными видами спорта, такими как: ВМХ, хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг, трикинг.

Общий призовой фонд — 360.000 рублей.

Для участия в конкурс-премии необходимо подать заявку на сайте kardoaward.com до 31 октября.

Конкурс-премия «КАРДО-ДЕТИ» проходит в три этапа:

1 этап — с 5 октября по 31 октября — прием заявок на сайте kardoaward.com по 8 направлениям: BREAKING, PARKOUR, SKATEBOARDING, WORKOUT, HIP-HOP,

BMX, SCOOT, TRICKING;

2 этап — с 1 ноября по 5 ноября — отбор ТОП-6 по 8 направлениям;

3 этап — с 23 ноября по 25 ноября — проведение очного фестиваля в Красноярском крае, городе Красноярск.