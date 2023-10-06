Славный педагогический путь

У каждого из нас свои воспоминания о школе, о первых отметках, о любимых занятиях и, конечно же, об учителях. О тех уважаемых людях, которые оставили след в нашем сердце и образы которых сопровождают нас на протяжении всей жизни, вдохновляют на добрые поступки и служат опорой в трудную минуту.



Для нас таким учителем является Людмила Васильевна Тихонова. Как много у неё было за эти годы выпусков! И все выпускники Туванской школы говорят об учительнице с глубоким уважением и любовью, ведь Людмила Васильевна – опытный, мудрый, талантливый педагог, учитель по призванию, до глубины души преданный своему делу. Она всегда старается быть для детей другом, наставником.

Родилась Л.В. Тихонова в 1958 году в многодетной семье, которой она очень гордится. Родители дали детям хорошее воспитание и образование. В 1982 году Людмила Васильевна окончила Чувашский педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности учитель английского и немецкого языков и трудовую деятельность начала в Леснотуванской восьмилетней школе. 21 год проработала в Торханской школе, из них 10 лет — заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Общий стаж педагогической работы составляет 41 год. Её добросовестный труд отмечен Почетной грамотой Министерства образования, науки и высшей школы Чувашии, знаком «Отличник народного просвещения», Почетными грамотами главы Шумерлинской районной администрации, профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.



Людмила Васильевна всегда старается вооружить детей не просто знаниями, но и воспитывает, помогает ученикам ориентироваться в житейском море, стать личностью. За годы работы она воспитала не одно поколения детей, в том числе своих последователей, связавших профессиональную жизнь с иностранными языками. Это В.И. Андрюшкина, О.Л. Рафинова, Д.А. Михайлова, С.В. Кузьмина, Л.С. Тимофеева, К.С. Рафинова, М.В. Ивакова, К. Краснова, Н.В. Михайлова, М.О. Ваструшкина, Н. Мурашкина.



Наша учительница – счастливый человек, потому что ее любят ученики, уважают коллеги и родители, обожают друзья, боготворят семья и внуки. Огромный запас энергии позволяет ей справляться с работой педагога и вести домашнее хозяйство. А еще Людмила Васильевна ведет большую общественную работу, была участницей художественной самодеятельности, семейного ансамбля Тихоновых. В 2007 году она была награждена Почетной грамотой Чувашской Республики «За заслуги в воспитании детей и укреплении и сохранении семейных традиций» и дипломом победителя республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Творческая семья».



У учителей особое счастье – жить вечно, поскольку частица их души, мыслей, чувств, стремлений остается в учениках, в друзьях и коллегах. И когда мы, попрощавшись с родной школой, разлетелись по разным уголкам России, то поняли, как нам не хватает нашей Людмилы Васильевны. Именно сейчас хочется сказать ей: «Спасибо Вам за всё, что Вы для нас сделали». Желаем оставаться любимым учителем, хорошим другом, наставником, счастливой женщиной, держать активную жизненную позицию и всегда шагать в ногу со временем.



Выпускники Туванской средней школы.