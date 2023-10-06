Пусть уваженьем будет Ваш устелен путь

У большинства родителей в душе теплятся воспоминания о том, как они в первый раз провожали ребенка в школу. Наряду с гордостью за дитя, переходящего в новый этап своей жизни, на душе было невероятное волнение и неуверенность: как он там освоится? обретет ли новых друзей? справится ли с учебной программой? И в этот момент огромная надежда возлагалась на первого учителя. Ведь только в его силах объединить класс и ввести ребят в мир знаний и удивительных открытий.

Учитель начальных классов школы № 6 Надежда Валентиновна Замкова (на фото выше) работает в этой школе 34 года, а до этого она выучила один выпуск в своем родном Перевозе. Уроженка Нижегородской области отлично помнит, как по окончании Лукояновского педагогического училища она впервые пошла на урок. Волновалась не меньше детей, ведь на нее смотрели 25 пар глаз… Теперь это вспоминается с улыбкой, ведь всё у нее получилось: с детьми поладила и передала им все свои знания и умения.



Основную роль в выборе Н.В. Замковой профессии педагога сыграла личность ее первой учительницы — Тамары Николаевны Канатьевой. «Она была такая добрая, строгая, но справедливая, и мне казалось, что очень красивая… С учениками была сдержанной и терпеливой, никогда не повышала на нас голос. И мне хотелось быть похожей на нее», — делится Н.В. Замкова. Так и получилось — она выбрала профессию учителя начальных классов и ни разу об этом не пожалела. Кстати, 1 сентября для Надежды Валентиновны двойной праздник — в этот день она отмечает и день рождения.



Проработав в Перевозе 4 года, молодая учительница вышла замуж за шумерлинца, переехала к мужу и устроилась на работу в шестую школу. В Шумерле она продолжила свое профессиональное обучение — вместе с коллегой поступила в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на учителя начальных классов и получила высшее образование.



Как отмечает Надежда Валентиновна, за весь период трудовой деятельности были самые разные времена: и работа в две смены, когда в школе было по 1200 учеников; потом, когда численность детей упала и не хватало классов, она стала работать в школе педагогом дополнительного образования — занималась с детьми оригами, а вскоре вновь вернулась к профессии учителя начальных классов. У Надежды Валентиновны уже было 7 выпусков, сейчас она обучает второклассников. Класс у нее интересный, интернациональный: есть и чуваши, и русские, и таджики, и цыгане. Ребята очень дружные, и с родителями отношения хорошие.



«На мой взгляд, учитель начальных классов должен любить не только детей, но и вообще всех людей. Потому что, если ты не обладаешь этими качествами, будет трудно даваться общение с детьми и их родителями. Нужно быть чутким, терпеливым и внимательным, ставить всегда себя на их место. И кругозор должен быть хорошим, ведь дети задают множество вопросов. Нужно постоянно развиваться вместе с ними», — рассуждает о своей профессии Надежда Валентиновна.

Ученики Н.В. Замковой активно участвуют в школьной и городской жизни, проявляют себя в различных олимпиадах и конкурсах. Из республиканских конкурсов учителю особенно запомнились «Ростки возрождения», ведь двум ее ученикам удалось занять второе место. С Егором Николаевым, уже окончившим школу с красным аттестатом, они участвовали с исследовательской работой «Чудодейственная грязь». Проект получился интересным, ведь у Егора были собственные фотографии с мамой, где они плавали в грязевых бассейнах, и привезенные с собой баночки с грязью.



Повторить успех удалось с Ксенией Софроновой (сейчас в 10-м классе). У педагога и ученицы была работа «Куклы в народных традициях». Ксения хорошо подготовилась и вместе с учительницей провела мастер-класс с членами жюри по изготовлению куклы-пеленашки, которую кладут в колыбель, чтобы ребенок не болел и не плакал. К тому же, у них еще были с собой другие куклы-обереги, сделанные своими руками. Как считает Надежда Валентиновна, успех в конкурсе исследовательских работ во многом зависит от того, как это все преподнесет ребенок. А чтобы были хорошие результаты в учебе, в процесс должны быть вовлечены все звенья одной цепочки — и учитель, и ученик, и родители. Ведь сколько бы ни старался учитель, если ученик не хочет учиться, эффекта от работы не будет. Таким же будет результат и при отсутствии у родителей чувства ответственности за обучение ребенка.



В прошлом учебном году у Н.В. Замковой были и личные достижения — они с коллегой, Анастасией Андреевной Скурихиной, принимали участие в муниципальном конкурсе «Ярмарка педагогических идей» в номинации «Наставничество» и заняли призовое место.



За годы работы Надежда Валентиновна была награждена Почетной грамотой Чувашского рескома профсоюза работников народного образования и науки РФ, грамотами отдела образования г. Шумерли, а недавно ей был вручен сертификат о занесении ее портрета на городскую Доску почета. Это значит, что педагогический коллектив школы оценил ответственный подход Н.В.

Замковой к работе, ее преданность профессии и умение справляться с любыми испытаниями.

Одним из сложных испытаний для Надежды Валентиновны стали проблемы со здоровьем в 2017 году, пришлось долго восстанавливаться. Но трудности закалили ее характер и дали понять, что рядом с ней надежные люди, особенно муж, Владимир Юрьевич. Она сполна ощутила его поддержку и внимание и очень ему благодарна. В настоящее время супруг трудится в первой школе работником по техническому обслуживанию здания. В День учителя ему была вручена грамота за добросовестное отношение к работе.



У супругов две дочери. Старшая, Ксения, проживает с семьей в Санкт-Петербурге. Она, как и мама, получила педагогическое образование в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Младшая, Светлана, учится на 4 курсе в медицинском колледже в Арзамасе, собирается стать фельдшером.



Семья и работа — самые важные составляющие жизни каждого человека, но при всей занятости нужно находить время для отдыха. Как отмечает Н.В. Замкова, с возрастом ее увлечения меняются: раньше она очень любила читать и коллекционировала книги, потом — слушать музыку разных направлений. А сейчас душа больше тянется к природе. «По утрам и вечерам я стараюсь идти на работу и домой пешком через парк. Потому что в парке, не считая периода реконструкции, просто здорово: тишина, свежий воздух, пение птиц… Это очень успокаивает и помогает настроиться на новые дела», — говорит учитель с многолетним стажем.

Татьяна Александрова.