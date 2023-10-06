Профессия учителя стала темой «Разговоров о важном»

В рамках еженедельных «Разговоров о важном» 2 октября в школе № 3 состоялся диалог поколений по теме «Профессия учителя: вчера, сегодня, завтра». Участниками круглого стола

стали ветераны педагогического труда Л.И. Лермонтова, В.М. Уланов, депутат городского Собрания Е.Н. Голованова и обучающиеся 9-х классов.

Разговор шёл о профессии учителя, которая, с одной стороны, является всем известной, с другой стороны, по ряду причин утратила свой престиж. Обучающиеся вместе с гостями искали ответы на волнующие их вопросы, ветераны рассказали о том, какой была профессия учителя много лет назад, и высказали мнение о ее будущем.



В завершение диалога гостям были вручены подарки от первоклассников (кл. руководитель Л.И. Сорокина).



После торжественного поднятия государственного флага Российской Федерации с участием обучающихся 5, 9-х классов и почётных гостей, к которым присоединились также депутаты городского Собрания А.М. Афошин и Н.Н. Егоров, ребята проследовали в актовый зал на продолжение «Разговоров о важном».



Основной целью мероприятия было знакомство школьников с новыми возможностями для самореализации в связи с появлением в школе советника директора школы по воспитанию, а также формирование представления о важной роли учителя для становления личности каждого человека.



С. Степанова, учитель начальных классов, советник директора по воспитанию.