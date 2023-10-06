Министр ознакомилась с ходом строительства

29 сентября в Шумерлинском муниципальном округе с рабочим визитом побывала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

В Русских Алгашах она ознакомилась с ходом строительства православного храма Воздвижения Креста Господня, блочно-модульного здания для учреждения клубно-досугового типа, посетила Русско-Алгашинскую сельскую библиотеку, где в 2023 году за счет средств местного бюджета (более 800 тыс. руб.) заменены окна, двери, потолочное и напольное покрытие, системы отопления и освещения.



Также Светлана Каликова вместе с главой округа Львом Рафиновым и начальником Краснооктябрьского территориального отдела Анной Смолиной поздравили со 100-летним юбилеем жительницу поселка Красный Октябрь Татьяну Деевну Трофимову. Юбилярше были вручены поздравительный адрес Президента Российской Федерации, цветы и памятный подарок.

Наши долгожители

Татьяна Деевна Трофимова окончила начальную школу в Аликовском районе, в военные годы работала трактористкой в колхозе «Красный Октябрь», после войны — санитаркой в медпункте Краснооктябрьского района. С 1961 года работала полеводом, с 1966 года — дояркой, с 1981 по 1983 годы трудилась в колхозе «Красный Октябрь» рядовой колхозницей. Ее трудовой стаж составляет более 40 лет.



В 1948 году вышла замуж, вместе с супругом вырастили и воспитали пятерых детей.

Т.Д. Трофимова имеет звания «Ветеран труда», «Труженик тыла», «Ветеран Великой Отечественной войны».



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.