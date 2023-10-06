Государство должно помогать адаптироваться людям, отбывшим наказание, заявил Клишас

Государство должно помогать в социализации людям, отбывшим наказание, заявил глава Комитета СФ по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, сотрудники федеральной службы исполнения наказаний на выездном заседании в Чебоксарах обсуждали, как вернуть бывших заключенных к обычной жизни после освобождения и помочь им восстановить навыки.

По словам Андрея Клишаса, именно от того, как бывший заключённый реализует себя после выхода на свободу, зависит и безопасность окружающих.

Говорили на заседании и о том, какие социальные программы по адаптации уже активно работают в регионах. Так, например, в Красноярске, при поддержке футбольного клуба «Тотем» реализуется проект «Начни с чистого листа» для подростков, которые находятся в колонии.

А вот Чувашия оказалась лидером по организации работы с осужденными. Здесь с ними работают в три этапа — беседуют специалисты, проводится диагностика и создаются индивидуальные программы их сопровождения. Так, в этом году в колониях провели 5 ярмарок вакансий. В итоге, более 50 человек были трудоустроены. Появилась в республике и новая форма отбывания наказаний — исправительные центры.

Источник: vmeste-rf.tv.