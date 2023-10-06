С приближением осенних холодов тема начала отопительного сезона в Шумерле стала одной

из самых обсуждаемых среди горожан. Масштабные работы по реконструкции тепловых сетей

и сетей горячего водоснабжения ведутся второй год практически на всей территории города,

и жильцов, естественно, интересует, успеют ли подрядчики?

Отопительный сезон начнется как положено, за ходом работ ведётся строгий контроль — в этом газету заверили заместитель министра строительства Чувашии Екатерина Филиппова, главный инженер Чувашгаза Иван Яшмолкин и глава администрации Шумерли Эдуард Васильев. С очередной инспекцией они побывали на участках строительства сетей и котельных 4 октября.

На участке по улице К. Маркса, где в недалеком прошлом была построена новая блочно-модульная котельная, работы подрядчиком «Стройкрафт» ведутся активно, как, впрочем, и на объектах в зоне ответственности двух других подрядных организаций. Жители наверняка это тоже замечают: рабочие там находятся даже в выходные дни (по словам одного из них, в сентябре вышло 27 рабочих дней). Говоря о микрорайоне улицы К. Маркса, Иван Яшмолкин отметил, что сети теплоснабжения и горячего водоснабжения уложены полностью, потребители подключены, идет разравнивание грунта и по условиям контракта начато благоустройство территории. "На этом участке началу отопительного сезона ничего не угрожает», — конкретизировал он.



В городе, кроме данного участка, есть еще 5, где идут реконструкционные работы. Как рассказал главный инженер Чувашгаза, на улице Чайковского по аналогии с участком на К. Маркса работы подошли к финалу. На двух участках – по улицам Коммунальной и Сурской – строительство сетей не завершено, вероятно, закончится оно в ноябре. По улице Ленина тепловые сети проложены, идет подключение потребителей, которое должно завершится в ближайшие дни. На участке по переулку Школьному оставались неподключенными 9-10 потребителей, штат занятых на строительстве работников усилен сварщиками. «К понедельнику будут все подключены», — заверил Иван Яшмолкин.



Задержки в графике работ произошли из-за быстрой весны. «Было очень много воды, верхние грунтовые воды в земле остались и рабочим это существенно мешало вести земляные работы. Все сроки, которые были упущены в мае, перешли на сентябрь», — пояснил глава администрации Эдуард Васильев.



Тем потребителям, которые еще не подключены к новым сетям, беспокоится не стоит, к ним тепло и горячая вода придут тоже вовремя, но по старым сетям, обнадежила заместитель министра строительства Екатерина Филиппова. Они уже прошли опрессовку, гидроиспытания и промывку, запитаны. После завершения строительства потребителей обещают переподключить к новым сетям.



Согласно постановлению администрации, подписанному 27 сентября, подача тепла и горячей воды начнется с сегодняшнего дня, в приоритетном порядке их получат объекты социальной сферы, потом уже МКД. Однако стоит помнить, что котельные запустят при условии установления среднесуточной температуры воздуха +8 градусов в течение 5 дней. Если погода не подведет, то начало отопительного сезона отодвинется на следующую неделю. Что, кстати, подтверждается прогнозом: от 0 до +5 днем, слабый минус по ночам и мокрый снег ожидаются только с 8 октября.

Справочно

По программе модернизации коммунального хозяйства в Шумерле до конца 2023 года должно быть завершено строительство 6 проектов тепловых сетей (улицы Чайковского, Коммунальная, Сурская, К. Маркса, Ленина, пер. Школьный). По информации Минстроя Чувашии, на текущий момент степень готовности составляет 80 %.



Также строятся 6 блочно-модульных котельных (по улицам Чкалова, Котовского, Ленина, МОПРа, Черняховского и в поселке Лесном). Здесь степень готовности оценивается министерством в 60 %.



Продолжается реализация 4 проектов строительства сетей по улицам Котовского, МОПРа, Чкалова и в поселке Лесном, завершить которые планируется до конца августа 2024 года.

Наталья Игнатьева.