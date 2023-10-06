В Чувашии дан старт акции «Неделя без турникетов»

Союз машиностроителей России при поддержке Министерства промышленности и энергетики и Министерства образования Чувашии в очередной раз проводит в республике всероссийскую профориентационную акцию «Неделя без турникетов». Крупнейшие промышленные предприятия открывают свои двери для школьников и студентов, рассказывая о рабочих и инженерных профессиях.

Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на информирование молодежи о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию специальностей, востребованных на промышленном производстве. Учащиеся школ, средних и высших профессиональных учреждений вместе с преподавателями могут увидеть весь процесс производства на предприятии, пообщаться с сотрудниками и руководством, задать интересующие вопросы.

«Неделя без турникетов который год доказывает свою эффективность. Мы видим на примере конкретных предприятий, как молодые люди посещают завод в рамках акции, затем возвращаются на производственную практику и в конце концов устраиваются сюда на постоянную работу. Участие в «Неделе без турникетов» – инвестиция в будущее предприятия, особенно в условиях нынешнего кадрового голода», – комментирует исполняющий обязанности председателя Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Серегин.

От Чувашии в «Неделе без турникетов» принимают участие более 15 крупнейших предприятий, среди них Чебоксарский агрегатный завод, Чувашторгтехника, Комбинат автомобильных фургонов (г. Канаш) и другие. Полный список предприятий доступен по ссылке. Чтобы посетить предприятие в рамках акции, ответственному лицу от учебного заведения необходимо связаться с контактным лицом, указанным в карточке организации.

«Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года дважды в год: в каждую третью неделю апреля и октября. В 2022 году акцию «Неделя без турникетов» провели 495 организаций для более 261 тысячи человек в очном и онлайн форматах из 64 субъектов РФ. Принять участие в акции можно до 31 октября 2023 года.