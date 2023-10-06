Вера Ануфриева: «Профессии не изменю никогда»

Доверительные отношения между учителем и учениками строятся, прежде всего, на взаимном уважении и любви, уверена учитель русского языка и литературы Егоркинской средней школы Вера Георгиевна Ануфриева. Только в этом случае тандем учитель — ученик может принести свои плоды.

Педагогическое будущее Вере Георгиевне предсказал … фокусник. Та встреча в восьмом классе в стенах сельского клуба стала для нее поистине судьбоносной. Во время представления иллюзионист подошел к симпатичной девочке и таинственно произнес: «Вокруг тебя всегда будет много детей». Эти слова так запали девчушке в душу, что к окончанию школы она твердо решила поступать в педагогический колледж. Начинала свою трудовую биографию наша героиня в егоркинском детском саду «Ромашка». С первого дня молодая воспитательница проявила себя компетентным и ответственным специалистом, душой болеющим за дело. Через несколько лет Вера Георгиевна заочно окончила педагогический институт по специализации «дошкольное воспитание», но с течением времени стала понимать, что в рамках детского сада ей тесно. И когда директор Егоркинской школы Владимир Иванович Бельцов пригласил инициативную воспитательницу на должность учителя начальных классов, она с радостью согласилась. «Поначалу, конечно, были сомнения, — признается педагог, — но связаны они были, скорее всего, с отсутствием необходимых знаний специфики начальной школы». Но трудности, признается Вера Георгиевна, её никогда не пугают, напротив, только закаляют и дают стимул для движения вперёд.



Вера Георгиевна с головой окунулась в учительство: тщательно готовилась к каждому уроку, составляла планы, писала конспекты, выискивала инновационные методики преподавания – всё для того, чтобы её четвероклассникам было интересно и увлекательно. Это сегодня ей, опытному педагогу, уже не страшны ни открытые уроки, ни подготовка к всероссийским конкурсам, ни волнения за каждого ученика в период ЕГЭ. А тогда, на первых порах, ей было непросто, признается Вера Георгиевна.



Через год, взяв первоклашек, молодой педагог была уже достаточно уверена в себе. Убедившись в правильности выбранного пути, она вновь поступила в пединститут, уже на отделение «учитель начальных классов». Но судьба не спешила ставить точку в педагогической карьере нашей героини.

«Не только учить, но и учиться самой – моё профессиональное кредо», — констатирует, улыбаясь Вера Георгиевна. Постоянно самосовершенствоваться и открывать новые горизонты – вполне в духе её неуемного характера. Поэтому решение стать учителем русского языка и литературы было вполне осознанным и своевременным. Покорение новых вершин — это необходимость в новых знаниях. И наша героиня вновь идет на профессиональную переподготовку, теперь уже на филолога.



«В качестве филолога я нашла себя окончательно, — признается Вера Георгиевна. – Это любовь на всю жизнь. Не перестаю удивляться многогранности русского языка. В совершенстве познать «великий и могучий» невозможно, тем интереснее постигать его тайны, прикасаться к слову классиков русской литературы». Уроками души называет Вера Георгиевна уроки литературы. Именно этот предмет позволяет заложить в ребенке основы нравственности и морали, научить прощать и просить прощение, быть добрым, отзывчивым, великодушным, щедрым.



Общение учителя с учениками, как правило, не ограничивается временными рамками урока. В любое время ребята могут подойти к своему учителю за советом, за поддержкой, да просто за добрым словом. «С ребятами я всегда на одной волне, — говорит педагог. — В каждом ребенке вижу личность, со всеми сильными и слабыми сторонами, стараюсь быть им не только учителем, но и другом».



Любовь к детям — основная движущая сила в профессии учителя, не устает повторять Вера Георгиевна. Она никогда не разделяет детей на любимых и нелюбимых. «Считаю это недопустимым, ведь дети всё чувствуют, всё понимают. Да, способности у всех детей разные. Моя задача как учителя – уделять одинаковое внимание каждому ученику, причем менее способные требуют его вдвойне».



Одним из важных критериев оценки труда педагога являются результаты ЕГЭ учеников. Этот важный государственный экзамен подопечные В.Г. Ануфриевой сдают вполне успешно: 91, 93 балла! И это, убеждена учитель, не предел. К слову, средний балл ЕГЭ по русскому языку учеников Веры Георгиевны в прошлом году составил 74 балла, что на 5,2 балла выше всероссийского уровня.



В прошлом году В.Г. Ануфриева в результате конкурсного отбора была назначена на должность советника директора школы по воспитанию. Это направление для Веры Георгиевны знакомо – в разные годы она работала завучем по воспитательной работе, старшей вожатой и в деле воспитания подрастающего поколения зарекомендовала себя с самой положительной стороны.

В компетенции советника директора по воспитанию — решение широкого спектра задач, направленных на развитие личности ребенка. В глобальном смысле он курирует содержание всей воспитательной работы в школе: вводит в школьную практику новые формы работы, проводит мероприятия и акции, оказывает методическую поддержку педагогам. Пристальное внимание уделяется патриотическому и нравственному воспитанию, приобщению детей к общечеловеческим ценностям.



За 30 лет педагогического стажа в личном портфолио В.Г. Ануфриевой скопилось немало достижений и наград. Это, прежде всего, победы и призовые места во всероссийских конкурсах методических разработок, в муниципальных этапах межрегиональных фестивалей педагогических идей учителей-словесников и в других.



Вера Георгиевна активно принимает участие в общественной, спортивной и культурной жизни сельского поселения и муниципалитета, является членом Союза женщин Шумерлинского муниципального округа. За профессионализм и активную гражданскую позицию награждена почётными грамотами Минобразования Чувашии, республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии», Чувашского национального конгресса. Отдельную нишу в достижениях педагога занимают успехи учеников — призовые места на всероссийских конкурсах сочинений, победы в муниципальных этапах региональных конкурсов и олимпиад по русскому языку, конкурсах чтецов, литературных фестивалях и многих других.



«Ни разу не пожалела о том, что стала учителем, — говорит Вера Георгиевна. – Уверена, что этой профессии не изменю никогда!»



Совсем недавно, в преддверии нового учебного года, Вера Георгиевна Ануфриева была удостоена звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Столь высокая награда, по признанию нашей героини, окрыляет, вселяет уверенность в своей востребованности, стимулирует на покорение новых вершин.

Ольга Дмитриева.