4 октября обучающиеся старших классов Шумерлинской школы-интерната побывали с экскурсией на градообразующем предприятии ОАО «Комбинат автомобильных фургонов». Экскурсия прошла в рамках ежегодно проводимой Союзом машиностроителей России Всероссийской акции «Неделя без турникетов», в организации и проведении которой принимают активное участие ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги России.

Целью Акции является формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи. «Неделя без турникетов» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на непосредственное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в регионе.