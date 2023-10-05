Уважаемые педагоги!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем учителя!

Почётный, благородный и во многом подвижнический труд учителя, наполненный глубоким духовным содержанием, всегда пользовался в нашей стране особым уважением. Ведь именно от вас, от вашего педагогического мастерства, мудрости и терпения зависят профессиональное становление, надёжная жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения.

Мы привычно называем этот праздник профессиональным, но и с полным основанием его можно считать всенародным, ведь у каждого из нас были учителя, оставившие добрый след в нашей жизни. Уверены, что энтузиазм и неравнодушие, чуткое и бережное отношение к своим ученикам, верность славным традициям отечественного образования будут и впредь отличать российский педагогический корпус.



Искренне желаем вам реализации всех ваших планов и идей, талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики – Председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов, Депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников.