Шумерля радушно встретила гостей футбольного турнира из Белоруссии

Уже завтра, 6 октября, в Шумерле стартует VII открытый Республиканский турнир по футболу среди детских команд 2010 г.р. и моложе, посвященный памяти братьев В.А. Кутырева и А.А. Кутырева.

А сегодня, 5 октября, Шумерля встречала первую футбольную делегацию – Футбольный клуб «Динамо» (г.Брест, Республика Беларусь). Для детской футбольной команды из братской республики на железнодорожном вокзале города Шумерля был организован теплый прием с хлебом и солью. Глава администрации Шумерли Эдуард Васильев поздравил команду с приездом в наш город и пожелал ребятам победы в предстоящем футбольном турнире. Сегодня делегация из Белоруссии посетит столицу Чувашии, побывают на столичных спортивных объектах, а так же посетят I Всемирные игры национальных видов единоборств, которые в эти дни проходят в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».

А уже завтра, начнется первый игровой день, где примут участие шесть детских футбольных команд: ФК «Динамо» (Беларусь), ФК «Шумерля» (Чувашия), ФК «Динамо» (Марий Эл), ФК «Павлово» (Нижегородская обл.), «СШОР» (Марий Эл), ФК «Спартак» (Чувашия).







