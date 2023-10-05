Учитель! Какое высокое слово!

Вчера в ДК «Восход» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

В свой профессиональный праздник в зале собрались учителя, работники систем дошкольного и дополнительного образования, ветераны отрасли, родители.



Торжество прошло в оригинальном формате телепередачи «Пусть говорят». Почетные гости — депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Мельников, глава города Сергей Яргунин, заместитель главы администрации — начальник отдела образования Елена Сахарова – не только поздравили виновников торжества с профессиональным праздником, но и отвечали на вопросы ведущих.



Лучшим педагогам года вручены награды российского, регионального и муниципального уровней. Торжественная часть органично переплеталась с музыкальными номерами в исполнении артистов из Чебоксар, творческих коллективов и солистов ДК «Восход».

Наш корр.