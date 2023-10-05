УФНС России по Чувашской Республике приглашает налогоплательщиков на вебинар

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в целях повышения эффективности налогового администрирования приглашает представителей организаций (индивидуальных предпринимателей) принять участие в вебинаре, который состоится 11 октября 2023 года в 11 часов.

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Особенности применения специального налогового режима для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход».

2. Меры принудительного взыскания задолженности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в условиях внедрения ЕНС.

Ссылка на вебинар: https://w.sbis.ru/webinar/467d5437-7a0a-4090-826e-98ca6a819d68.

Пройдите по ссылке и зарегистрируйтесь на вебинар до его начала, так появится возможность посмотреть вебинар в записи, в удобное время.

По данной ссылке также можно направить предварительно вопросы по теме вебинара для обсуждения и рассмотрения.

Вебинар проводится на безвозмездной основе. Предлагаем всем налогоплательщикам принять активное участие в данном мероприятии.

Отдел оказания государственных услуг.