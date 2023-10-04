Новая система высшего образования будет внедрена с 1 сентября 2025 года

Все вузы России перейдут на новую систему образования уже с 1 сентября 2025 года. Об этом на заседании Комитета по науке и высшему образованию в Госдуме заявил в среду замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

При этом стандарты будут разработаны не для отдельных направлений, а для укрупненных групп специальностей.

Напомним, пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в этом году в шести ведущих вузах России. Участники «пилота» — Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Московский авиационный институт, НИТУ МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Источник: rg.ru.