В Чебоксарах серебряные волонтеры шьют пятиточечники для бойцов СВО

Волонтёры серебряного возраста Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары начали шить тактические стульчики для бойцов, находящихся в зоне СВО. О старте акции объявили в своём госпаблике.

На полевых табуретках можно сидеть на холодных и влажных поверхностях без риска переохлаждения. Сейчас активисты отшивают пробную партию пятиточечников. Причем конструкция изделия такова, что на нем можно не просто сидеть, но и лежать. Табуретка легко трансформируется в коврик.

Всего в импровизированном швейном цеху при центре соцобслуживания трудятся 20 активисток. В таком составе они собираются дважды в неделю. Дамы отмечают: рукоделием занимаются по зову сердца, понимая, что ребятам на передовой сейчас непросто.

Отметим, что «серебряные» волонтеры Чувашии активно включились в различные акции в помощь бойцам СВО. Они плетут маскировочные сети и паракордовые браслеты для именных жетонов, шьют нарукавные опознавательные повязки, одеяла, подушки, вяжут теплые вещи и собирают душистые чаи.

К слову, 6 октября в Цивильске состоится II республиканский форум «Кĕмĕл Чун». Он соберет единомышленников на одной площадке, чтобы они смогли поделиться друг с другом лучшими наработками. Помимо обсуждения и презентации успешных практик на слете обсудят тему безопасности в интернете и защиты от телефонных мошенников, а также поговорят о том, как в элегантном возрасте запустить свой стартап. Напомним, что сейчас в республике порядка 600 активных «серебряных» волонтеров.

чувашинформ.рф