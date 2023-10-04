04 Окт

В Чебоксарах серебряные волонтеры шьют пятиточечники для бойцов СВО

Волонтёры серебряного возраста Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары начали шить тактические стульчики для бойцов, находящихся в зоне СВО.  О старте акции объявили в своём госпаблике.

На полевых табуретках можно  сидеть на холодных и влажных поверхностях без риска переохлаждения. Сейчас  активисты отшивают пробную партию пятиточечников. Причем конструкция изделия такова, что на нем можно не просто сидеть, но и лежать. Табуретка легко трансформируется в коврик.

Всего в импровизированном швейном цеху при центре соцобслуживания трудятся 20 активисток. В таком составе они собираются дважды в неделю. Дамы отмечают: рукоделием занимаются по зову сердца, понимая, что ребятам на передовой сейчас непросто.

Отметим, что «серебряные» волонтеры Чувашии активно включились в различные акции в помощь бойцам СВО. Они плетут маскировочные сети и паракордовые браслеты для именных жетонов, шьют нарукавные опознавательные повязки, одеяла, подушки, вяжут теплые вещи и собирают душистые чаи. 

К слову, 6 октября в Цивильске состоится II республиканский форум  «Кĕмĕл Чун». Он соберет единомышленников на одной площадке, чтобы они смогли поделиться друг с другом лучшими наработками. Помимо обсуждения и презентации успешных практик на слете обсудят тему безопасности в интернете и защиты от телефонных мошенников, а также поговорят о том, как в элегантном возрасте запустить свой стартап. Напомним, что сейчас в республике порядка  600 активных «серебряных» волонтеров.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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