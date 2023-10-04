АО «Газпром газораспределение Чебоксары» напоминает 10 важных правил газовой безопасности!

В связи с участившимися в стране аварийными ситуациями, связанными с нарушением правил пользования газом в быту, а также в преддверии нового отопительного сезона напоминаем вам 10 важных правил безопасности:

1. Перед пользованием газовой плитой необходимо проветрить помещение кухни и убедиться, что все краны перед горелками рабочего стола и горелкой духовки закрыты, и только в этом случае следует полностью открыть кран на газопроводе к плите.

2. По окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

3. Запрещается проводить самостоятельную установку и ремонт газового оборудования.

4. Нельзя использовать плиту для обогрева помещения.

5. Запрещается оставлять без присмотра или под присмотром детей дошкольного возраста работающее газовое оборудование.

6. Необходимо проверять тягу в дымовых каналах до включения и во время работы газовых приборов, имеющих отвод продуктов сгорания в дымоход.

При отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах следует незамедлительно отключить газовые приборы и сообщить об этом в управляющую организацию ЖКХ, а также в аварийно-диспетчерскую службу газового участка по телефонам, указанным в договоре на ТО ВДГО (ВКГО).

7. Нельзя пользоваться газоиспользующим оборудованием с отводом продуктов горения в атмосферу (колонками и котлами с открытой камерой сгорания) одновременно с электромеханическими вентиляторами, установленными в санузлах и во встраиваемых вытяжках над газовыми плитами в кухнях.

8. При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны перед приборами и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефонам 04, 104 или 112 (вне загазованного помещения).

9. Необходимо своевременно проводить техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее – ВДГО/ВКГО).

10. Необходимо заключить (перезаключить) договор на техническое обслуживание газового оборудования с АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

Напоминаем, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, согласно которым на территории Чувашской Республики единственной специализированной организацией, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, является АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

Абоненты, проживающие в индивидуальных жилых домах (ИЖД), обязаны перезаключить договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО с АО «Газпром газораспределение Чебоксары» по истечении срока действия договора. Договоры, заключенные собственниками ИЖД до 01.09.2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.

Абоненты, проживающие в многоквартирном доме (далее – МКД), обязаны заключить (перезаключить) договор о техническом обслуживании и ремонте ВКГО с АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в срок до 31.12.2023. Договоры о техническом обслуживании ВКГО в МКД, заключенные до 01 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 01 января 2024 года.

Незаключение договора в установленные сроки является основанием для приостановления исполнения обязательств по газоснабжению, а для органов ГЖИ – привлечения к административной ответственности по КОАПу.

Для заключения (перезаключения) договора необходимо обратиться в офисы филиалов, газовых участков АО «Газпром газораспределение Чебоксары» или абонентских пунктов ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» по адресу:

г. Чебоксары, проспект Мясокомбинатский, 10, г. Шумерля, ул. Ленина, д.18.

Справки по единому многоканальному телефону: 8-800-707-97-80.