Праздник мудрости, внимания и любви

1 октября — День пожилого человека, праздник бабушек и дедушек, которые являются для нас крепкой опорой.

В преддверии праздника советник директора по воспитанию Стелла Александровна в школе № 3 провела акцию «Старость в радость». Совместно с ней ребята вышли на улицу и приветствовали прохожих поздравлениями, пожеланиями здоровья и долголетия. В качестве памятных подарков юные «Орлята» 2,3-х классов преподносили открытки, сделанные своими руками. Прохожие сначала удивлялись, а потом улыбались и благодарили за внимание. Дети признались, что им было приятно доставлять радость в такой день бабушкам и дедушкам своего микрорайона.

29 сентября учитель технологии Елена Алексеевна провела занятие по изготовлению поздравительных открыток ко Дню пожилого человека, после чего ребята подарили их своим бабушкам и дедушкам.

30 сентября активисты ШУС «Планета МИК» приняли участие в праздничном концерте «Возраст — не главное, если молод душой человек», проходившем в микрорайоне «Камчатка». Ребята получили положительный заряд на весь день.

С. Степанова, учитель начальных классов, советник директора по воспитанию.







