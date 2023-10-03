Очередной успешный футбольный сезон ФК «Связной Альянс-ШЗСА»в региональных соревнованиях

Двойной успех нашей футбольной команды ФК «Связной Альянс — ШЗСА» (Шумерля-Порецкое) в футбольном сезоне 2023 года в очередной раз порадовал болельщиков и фанатов футбольного клуба. Команда, еще в начале сезона, стала обладателем Суперкубка Чувашии по футболу, обыграв прошлогоднего чемпиона Чувашии «Спартак» (г.Чебоксары). С мая по июль команда боролась за выход во второй круг регионального Чемпионата в первенстве Федерации футбола Чувашской Республики, где за путевку в финальную часть республиканского соревнования боролись 22 команды. Наш футбольный клуб по итогам первого круга среди одинадцати команд в своей группе с первого места успешно вышел в основную частить соревнования, где за чемпионское звание уже боролись 6 сильнейших команд Чувашии. 30 сентября в республике состоялся последний тур регионального Чемпионата, который не влиял на «погоду» расположения нашей команды в турнирной таблице Чемпионата. ФК «Связной Альянс — ШЗСА» с одним поражением еще в начале финальной части взял уверенный реванш над другими командами и без поражений достойно занял первое место, тем самым став шестикратным чемпионом Чувашской Республики по футболу. Параллельно регионального Чемпионата команда приняла участие в Кубке Чувашии по футболу сезона 2023 года и стала финалистом, уступив лавры прошлогоднего Кубка цивильскому «БоМиК». Поздравляем игроков команды, тренерский штаб команды, партнеров и спонсоров команды, ветеранов футбола, болельщиков и фанатов нашего футбольного клуба с победами в Суперкубке Чувашии и Чемпионате Чувашии по футболу сезона 2023 года!