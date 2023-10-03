Знание объединяет: в рамках акции «Поделись своим знанием» по всей стране прошли встречи с известными музыкантами, спортсменами и общественными деятелями

30 сентября завершилась регистрация лекторов Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», которая стартовала в рамках одноименного марафона 1 сентября. В течение месяца в учебных заведениях России прошли творческие встречи и открытые уроки с участием известных людей из мира спорта, культуры, экономики и политики. Лекторы рассказали ребятам свои истории успеха, поделились практическими советами и вдохновили молодежь личным примером. Организатором акции выступило Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.

Несмотря на то, что регистрация лекторов завершилась 30 сентября, выступления в рамках акции «Поделись своим знанием» продлятся до 14 октября. 1 500 самых активных лекторов получат награду — путевки от партнера акции, программы «Больше, чем путешествие», которые позволят отличившимся спикерам отправиться в многодневный тур по интересным местам своего федерального округа.