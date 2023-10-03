Дом для лесной белочки

В школе № 3 ежегодно проходит традиция делать скворечники для пернатых. Каждую весну школьники на уроках труда мастерят домики для птиц и отправляют их на конкурсы, пишут проекты.

В начале учебного года ребята заметили за окном „лесную красавицу“ и решили для неё изготовить жилище на уроках технологии.

Строительством ребята занимались в рамках участия в проекте «Волонтёрские отряды Первых» под руководством учителя технологии Владимира Борисовича. Инициатором выступила советник директора по воспитанию Стелла Александровна. Активисты волонтёрского отряда «Импульс» ещё раз убедились, что могут создавать интересные вещи, которые приносят радость всем вокруг, сейчас мы хотим продлить эту акцию и повесить как можно больше домиков на территории школы.

С. Степанова, учитель начальных классов, советник директора по воспитанию.