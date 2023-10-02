О тех, чью осень не покинула весна

В это прекрасное время года – в золотую осень – в стране ежегодно отмечается один из благороднейших праздников – День пожилых людей. Этот праздник – не напоминание о возрасте, а день признания, благодарности и поклонения перед мудростью, жизненным опытом тех, кто трудился не покладая рук и растил детей.



В Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения считают, что этот период жизни человека должен быть не менее красочным и ярким, чем золотая осень. В «Моем социальном центре» ШКЦСОН созданы для этого все условия. Около 80 пожилых людей города посещают центр.



В различных клубных пространствах они поддерживают здоровье, общаются, проявляют свои творческие способности, продолжают трудиться на благо города в качестве волонтеров. Это люди, чья жизнь продолжает играть разными красками, а в душе у них – цветет весна.

Людмила Ипполитовна Осипова, уроженка Чебоксар, на последнем курсе агрономического факультета Чувашского сельскохозяйственного института вышла замуж за шумерлинца и вместо распределения переехала в Шумерлю. Первым ее рабочим местом стала семенная инспекция, затем — инспекция по карантину растений, которая в последующем несколько раз меняла названия. На пенсию Людмила Ипполитовна уходила с Управления федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору. Стаж её работы инспектором по карантину растений — почти 40 лет. Последние два года перед уходом на заслуженный отдых поработала и главным агрономом в администрации Шумерлинского района. Людмила Ипполитовна вырастила сына и дочь, женила, выдала замуж, схоронила мужа и осталась одна.



Деятельная женщина свой заслуженный отдых восприняла как временем, отведенным лично для себя. Она стала ходить в разные кружки. Со временем все лишнее отсеялось, осталось только то, что по душе и по силам. В настоящее время Людмила Ипполитовна занимается в хоре «Русская душа» при ДК «Восход», где её выбрали старостой, увлекается скандинавской ходьбой, участвует в театральном проекте «Сказки дедушки Ермолая» при ШКЦСОН. Кроме этого, Людмила Ипполитовна и сама организовала в центре клуб «Раздольная дача». По запросу участников клуба она готовит для них занятия, рассказывает о семенах, о севообороте, о подготовке участка к зиме и о многом другом. Л.И. Осипова участвует во всех акциях, которые проводит «Мой социальный центр». Женщина поделилась с нами секретами своей бодрости и активности. «Каждый день с утра под солнцем пройдешь в парке два круга скандинавской ходьбой, обнимешь дуб, постоишь, отдашь ему болезни, наберешься сил и приходишь домой здоровой. А дома — под холодный душ. Обливаюсь холодной водой каждое утро в течение 25 лет, – говорит Людмила Ипполитовна. — Сейчас остается в жизни радоваться за успехи детей и за внуков. Это дает спокойствие. Я уверена, что всё у них будет хорошо и что все, что могла, я сделала для них. Род продолжается».

Людмила Васильевна Григорьева – председатель городского движения ветеранов, тесно сотрудничает с Шумерлинским КЦСОН.

Помогает специалистам клуба активного долголетия «Мой социальный центр» объединять пенсионеров города на культурные, творческие, спортивные мероприятия. По инициативе Людмилы Васильевны в центре социального обслуживания создан хор ветеранов «Вдохновение» и литературный клуб «Литературная гостиная». С её участием в отделении помощи семье и детям Шумерлинского КЦСОН проводятся «Уроки мужества», «Уроки экологии». Людмила Васильевна является двигателем гражданско-патриотического воспитания, которое объединяет детей, молодежь и старшее поколение.

Ираида Константиновна Кандюкина — самая возрастная участница мероприятий центра. В свои 86 лет она с удовольствием посещает «Мой социальный центр».

Родилась и выросла Ираида Константиновна в Шумерле. После учебы в Марпосадском лесном техникуме была направлена на деревообрабатывающее предприятие в Нижегородскую область. Здесь она работала учетчиком, мастером, технологом. В 1996 году приехала в родной город ухаживать за больной матерью, да так и осталась. Знакомые пригласили её в хор «Русская душа». Тут Ираида Константиновна познакомилась с другими участниками, подружилась. По их приглашению она открыла для себя центр. «В силу возраста я уже два года не хожу на хор. А сюда хожу. Здесь общение, очень нужное пожилым. Встретишься с подругами, информацией обменяешься, каждый свое выскажет — у кого что наболело, и вроде бы и жизнь легче», — говорит Ираида Константиновна.

Елена Алексеевна Голышкова родом из Шумерли, родилась и выросла в семье с 11 детьми, была предпоследним ребенком.

Около 20 лет проработала в Подмосковье на мясокомбинате, затем перебралась в Рязанскую область. Три года назад они с мужем решили переселиться на родину Елены. Купили дом. Муж устроился на работу на М-12, а Елена занялась домашним хозяйством, огородом. Е.А. Голышкова любит природу, лес, выращивать цветы и овощи. В сезон грибов и ягод запасается дарами природы. Заготовок у нее хватает и на свою семью, и для знакомых.

В 2021 году Елена Алексеевна открыла для себя «Мой социальный центр», влилась в дружный клубный коллектив. Женщина с удовольствием занимается скандинавской ходьбой, ходит в клуб «Здоровье», является активной участницей всех начинаний и акций центра.

Секрет хорошего настроения Елены Алексеевны и позитивного отношения к жизни – доброе сердце. Она уверена, что добро, сделанное другому, продлевает жизнь, радует сердце, возвращается сторицей.

Николай Петрович Ермолаев трудовую деятельность начал учеником слесаря на комбинате

автофургонов в 1968 году.

После службы в армии молодого специалиста назначили директором вновь открывшейся детско-спортивной школы комбината, через пять лет — комендантом-воспитателем общежития. Для Николая Петровича значимым стал 1980 год, когда он поступил на экономический факультет ЧГУ и в их семье родился третий ребенок – младшая дочь. Н.П. Ермолаев был первопроходцем и в благоустройстве города, работал мастером по благоустройству жилого поселка на Палане. Тогда в городе впервые начали устанавливать детские площадки со знаменитыми качелями-пингвинами, хоккейные коробки, агитплощадки, бельевые площадки. Также Николай Петрович на комбинате автофургонов работал заместителем начальника профкома, заместителем начальника жилищно-эксплуатационного управления, начальником отдела рабочего снабжения. Последующие 3 года он трудился на Шумерлинском хлебозаводе начальником и генеральным директором, с 2001 по 2013 годы — в администрации Шумерлинского района, откуда и вышел на пенсию. После двухлетнего отдыха еще 5 лет работал охранником.

В Шумерлинский КЦСОН Николай Петрович впервые пришел в 2016 году и остался. «Для меня центр стал вторым домом. Меня сюда привлекают и люди, которые здесь работают, и которые сюда ходят. Все очень интересные, разносторонние, увлеченные. Они заряжают друг друга позитивом. Здесь изучаем новые песни, играем в шашки и в шахматы, показываем сказки, играем в волейбол, ведем активный и здоровый образ жизни. Стареть некогда», — говорит Н.П. Ермолаев.

Галина Ивановна Милина родом с Урала. В 1972 году по распределению приехала в Шумерлю, проработала в ГСКБ конструктором. Когда в 57 лет её отправили на пенсию, она, чувствуя в себе силы, начала искать новую работу и устроилась почтальоном, где проработала ещё 5 лет.

С выходом на заслуженный отдых Галина Ивановна стала ходить на плавание в ФОК «Олимп», через 5 лет открыла для себя «Мой социальный центр». Г.И. Милина отмечает, что сюда она ходит уже более семи лет и чувствует себя, как дома. «Сначала я ходила в спортзал, потом занялась скандинавской ходьбой. Несколько лет назад стали готовить постановки в проекте «Сказки дедушки Ермолая». До пандемии ездили по району, показывали сказки, побывали в Чебоксарах. Выезжали и в многодетные семьи со сказками и подарками, — рассказывает Галина Ивановна. — Помогаем бойцам СВО, по возможности ходим в центр сбора гуманитарной помощи. Брала вещи стирать, гладила, чтобы передать на Донбасс помощь в хорошем виде. Вязали носки, шили повязки, делали окопные свечи».

Г.И. Милина отмечает, что с детства была активной и деятельной. В свои 70 с лишним лет успевает и на даче потрудиться, и крестиком вышивать, и в центр ходить. «Утром просыпаешься и знаешь, сегодня надо сюда, завтра туда. Меня это вдохновляет. Некогда сидеть без дела, — говорит женщина. – А в центре общение со специалистами и подругами дает великолепный заряд бодрости, радости. Жизнь продолжается!»

Марина Ветликова.