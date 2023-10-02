Как оформить частный дом?

5 простых вопросов к руководителю Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерине Владимировне Карпеевой.
- На каком земельном участке можно строить жилой дом?
Строить жилой дом можно на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктах. Участок должен быть предназначен для личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства. Обратите внимание, в нашей республике строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения нельзя.
- Нужно ли получать разрешение на строительство дома?
Для строительства частного дома разрешение получать не требуется. Но нужно направить уведомление о начале и окончании строительства дома в администрацию. Обязательно изучите действующие на местном уровне Правила землепользования и застройки, чтобы соблюсти все требования при расположении дома и в будущем не вызвать жалобы от соседей. Помните, что частный жилой дом не может быть выше трех этажей и его площадь не должна превышать определенный процент от площади участка.
- Какие документы необходимо для того, чтобы зарегистрировать право собственности на жилой дом?
Для регистрации права собственности от вас потребуется документ на земельный участок, технический план на дом и уплата госпошлины в размере 350 рублей. Все документы вы подаете в МФЦ.
- Кто готовит технический план?
Технический план готовит кадастровый инженер за определенную плату. В этом документе содержатся все технические характеристики дома, его привязка к участку. Если границы земельного участка не установлены, то привязать участок к земле будет невозможно, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы ваш участок прошел процедуру межевания. Техплан готовится в электронном виде и выдается собственнику на диске.
- Какие документы подтверждают, что права на дом оформлены?
После того как вы подадите все необходимы документы в МФЦ на постановку дома на кадастровый учет и регистрацию права собственности, регистратор Росреестра проведет правовую экспертизу документов, поставит его на учет и зарегистрирует право. Подтверждением того, что вы стали полноправным собственником дома и сведения о нем внесены в Единый государственный реестр недвижимости станет выписка из ЕГРН.
Отдельной строкой!
Сейчас регистрация права собственности носит заявительный характер, но законодатели все чаще говорят о том, чтобы ввести обязательную регистрацию права собственности с установленными временными рамками. Кроме того, планируют ввести и меры административного воздействия за неоформленную недвижимость.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.