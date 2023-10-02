Как оформить частный дом?

5 простых вопросов к руководителю Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерине Владимировне Карпеевой.

На каком земельном участке можно строить жилой дом?

Строить жилой дом можно на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктах. Участок должен быть предназначен для личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства. Обратите внимание, в нашей республике строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения нельзя.

Нужно ли получать разрешение на строительство дома?

Для строительства частного дома разрешение получать не требуется. Но нужно направить уведомление о начале и окончании строительства дома в администрацию. Обязательно изучите действующие на местном уровне Правила землепользования и застройки, чтобы соблюсти все требования при расположении дома и в будущем не вызвать жалобы от соседей. Помните, что частный жилой дом не может быть выше трех этажей и его площадь не должна превышать определенный процент от площади участка.

Какие документы необходимо для того, чтобы зарегистрировать право собственности на жилой дом?

Для регистрации права собственности от вас потребуется документ на земельный участок, технический план на дом и уплата госпошлины в размере 350 рублей. Все документы вы подаете в МФЦ.

Кто готовит технический план?

Технический план готовит кадастровый инженер за определенную плату. В этом документе содержатся все технические характеристики дома, его привязка к участку. Если границы земельного участка не установлены, то привязать участок к земле будет невозможно, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы ваш участок прошел процедуру межевания. Техплан готовится в электронном виде и выдается собственнику на диске.

Какие документы подтверждают, что права на дом оформлены?

После того как вы подадите все необходимы документы в МФЦ на постановку дома на кадастровый учет и регистрацию права собственности, регистратор Росреестра проведет правовую экспертизу документов, поставит его на учет и зарегистрирует право. Подтверждением того, что вы стали полноправным собственником дома и сведения о нем внесены в Единый государственный реестр недвижимости станет выписка из ЕГРН.

Отдельной строкой!

Сейчас регистрация права собственности носит заявительный характер, но законодатели все чаще говорят о том, чтобы ввести обязательную регистрацию права собственности с установленными временными рамками. Кроме того, планируют ввести и меры административного воздействия за неоформленную недвижимость.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.