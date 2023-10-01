Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!

От всей души поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

Каждый из нас испытывает глубочайшее уважение к вашей мудрости, опыту, накопленному в течение всей жизни. Спасибо вам, что вы честно трудились, растили детей, воспитываете внуков и правнуков, прививаете трудолюбие и нравственные качества новым поколениям.

Вы пример для молодежи во всех их начинаниях, в тоже время вы не уступаете подрастающему поколению в динамичности, инициативности, решительности и делаете много благих дел для города.

Пусть и дальше ваша жизненная энергия зажигает новые звезды в рядах молодежи и освещает путь к добродетели и нравственности. Крепкого здоровья вам, душевного равновесия, тепла родных и близких, долгих лет жизни.



Заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики

Сергей Мельников.