Ухаживать за пожилыми надо уметь

В сентябре в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения

внедрен пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Цели – обеспечение гражданам, нуждающимся в уходе, поддержки их жизнедеятельности для максимально долгого сохранения привычного качества жизни и содействие гражданам, осуществляющим уход.

С сентября в систему долговременного ухода принято на обслуживание 3 человека, до конца 2023 года планируется охватить 30 человек. В рамках системы гражданину, нуждающемуся в уходе, на основании определения его индивидуальной потребности предоставляется социальный пакет долговременного ухода – гарантированный перечень и объем социальных услуг по долговременному уходу. Основанием для включения в систему долговременного ухода является признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу, в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.



В целях координации деятельности и взаимодействия участников пилотного проекта в ШКЦСОН создано отделение системы долговременного ухода. Оно выполняет функции пункта проката технических средств реабилитации (обеспечение предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, во временное пользование технических средств реабилитации), школы ухода (обучение граждан, осуществляющих уход за маломобильными гражданами, навыкам общего ухода за подопечными, обучение самих граждан пожилого возраста и инвалидов, которым важно сохранить способность к самообслуживанию, и обучение социальных работников учреждения), а также организации деятельности сиделки (помощника по уходу).



Отделение системы долговременного ухода расположено по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9. Работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 час. с перерывом с 12:00 до 13:00 час. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (83536) 2-38-33.



ШКЦСОН.