Строительство морга -на финишной прямой

Как известно, в Шумерле строится новое здание межрайонного патологоанатомического

отделения и отделения судебно–медицинской экспертизы. В простонародье – морг.

Современный, соответствующий всем требованиям и нормам. Необходимость строительства назрела давно — здание морга 1967 года постройки устарело и морально, и физически.

Под строительство одноэтажного здания с подвалом общей площадью 632 кв. м. был выделен участок площадью более 2,2 тыс. кв. м. Общая стоимость работ составила чуть более 32 млн руб.

В основных помещениях площадью 306 кв. м будут расположены ординаторская, кабинет судмедэкспертного освидетельствования, комната отдыха персонала, душевая, гардероб, санузел для маломобильных посетителей. В зоне исследования тел умерших — комната приема, два секционных зала, один из которых для инфекционных тел, вспомогательные помещения.

Предполагается, что в новом морге будут работать семь человек: 2 врача, 2 санитара, 2 медрегистратора, 1 технический служащий.



С 14 мая 2022 года в связи со сносом старого и началом строительства нового здания деятельность межрайонного отделения судебно-медицинской экспертизы № 3 и межрайонного патологоанатомического отделения № 3 в Шумерле была приостановлена. На период строительства патологоанатомические исследования тел умерших и судебно–медицинские экспертизы проводятся в Аликово (умерших от инфекционных заболеваний – в Ядрине). Оформление и выдача медицинских свидетельств о смерти без вскрытия осуществляются в Шумерлинском межтерриториальном центре (г. Шумерля, ул. Свердлова, 2, здание акушерско-гинекологического корпуса, каб. № 1).



Возведение важного для муниципалитета социального объекта началось весной 2022 года и по плану должно было завершиться к концу года. Но по ряду причин строительство было приостановлено, сроки сдачи объекта перенесены, а контракт с подрядчиком расторгнут.

В начале 2023 года по итогам новых торгов контракт был заключен с другим подрядчиком. В настоящее время все виды основных работ завершены. В ближайших планах – асфальтирование территории, строительство парковки со шлагбаумом, установка ограждения и благоустройство. Также необходимо получить официальное разрешение на ввод систем пожарной сигнализации, электро-, газоснабжения и водоотведения, подключить вентиляцию, установить сантехнику. Предполагаемый срок сдачи объекта – конец октября текущего года.



Как сообщил газете заведующий межрайонным отделением № 3, врач-патологоанатом Ильнур Акшов, после сдачи объекта предстоит процедура лицензирования. Только после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности шумерлинское отделение Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Чувашии сможет полноценно начать свою работу.

СПРАВОЧНО

В современной практике название «морг» (от франц. morgue — лицо) сохранилось только в разговорной речи. В официальных медицинских документах такое слово не встречается. Специальные помещения для хранения, опознания, вскрытия и выдачи тел умерших для захоронения располагаются при больницах и учреждениях судебно-медицинской экспертизы. Морги подразделяются на патолого-анатомические (для исследования тел умерших от заболевания) и судебно-медицинские (для исследования и экспертизы тел умерших при насильственной смерти, при подозрении на неё, при смерти больного, личность которого не установлена, либо при наличии жалоб родственников на проводившееся лечение).

Ольга Дмитриева.







