Чтобы подобрать желанную программу обучения для Марины Никулиной, карьерный консультант кадрового центра «Работа России» в городе Шумерле больше полугода мониторила обновления курсов.

Марина — специалист по социальной работе, ей за 50 и более 80 % её рабочего времени уходило на работу с документами. Обычно такие люди для повышения квалификации выбирают профессии бухгалтера, психолога или администратора. Но Марина мечтала о творческой профессии и ещё в прошлом году пришла в центр занятости с конкретной целью – освоить профессию организатора театральных праздников. С самого начала существования проекта в Шумерле такие курсы не запрашивал никто. Поэтому, как только в перечне доступных программ обучения появилась «Организация и проведение театрализованных представлений, шоу и других мероприятий», Марине позвонили из кадрового центра и помогли записаться на курс.



«Я давно по собственной инициативе помогала культорганизатору в работе с клиентами и ещё в прошлом году была готова сменить карьеру, но тогда подходящих курсов не было. Я стала уверенней в себе, новые знания помогают мне раскрыть свои способности, появилось глубокое понимание сценической работы», – рассказывает Марина. Сейчас она пишет сценарии, ставит сценки и небольшие постановки. Ей удалось не только получить новую профессию, но и, несмотря на возраст, остаться востребованной на работе.



В шумерлинский кадровый центр за новой профессией в рамках проекта «Демография» пришли более 40 шумерлинцев, почти четверть из их числа — старше 50 лет.



Источник: ЦЗН Чувашии.