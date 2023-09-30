Старшее поколение в цифрах

Накануне Дня пожилых людей делимся познавательной статистикой о жителях «серебряного» возраста.

В Чувашии на начало 2023 года 295 тыс. человек старшего поколения (мужчины в возрасте 62 года и старше, женщины – 57 лет и старше), это 25 % населения. В республике 5 тыс. долгожителей в возрасте 90 лет и старше.



Большинство лиц почтенного возраста (58 %) – горожане. При этом слабый пол численно преобладает над сильным: 206 тыс. человек против 89 тыс. В городской местности на тысячу мужчин приходится 2596 женщин, а в сельской – 2026.



Желание создать семью сохраняется и в зрелом возрасте. В прошлом году органы ЗАГС официально зарегистрировали отношения 90 пар.



По сведениям Социального фонда, на начало 2023 года в республике проживают 357 тыс. пенсионеров, из них 17 % продолжают работать.



По итогам комплексного обследования условий жизни среди опрошенных старшего возраста оценили свое здоровье как «очень хорошее» 2 %, как «хорошее» – 11 %, как «удовлетворительное» – 67 %.



Респонденты этой возрастной категории полны энергии: среди ответивших совершили туристические или экскурсионные поездки 66 %, посетили концерты 17 %.



Чувашстат.