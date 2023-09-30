Родители детей с инвалидностью смогут официально совмещать работу и получение пособий

К нам часто обращаются с проблемой, когда самозанятым отказывают в выплатах

по уходу из-за статуса НПД. Но это не законно, и мы объясняли почему.



Но теперь такой проблемы быть не должно. Минтруд подготовил официальный Указ, по которому родитель или опекун может быть частично занятым и при этом получать пособие в 10 тысяч рублей по уходу за детьми с инвалидностью или за инвалидами с детства I группы.



То есть теперь выплаты положены тем, кто работает:

— неполный рабочий день,

— удалённо или на дому,

— по договору авторского заказа или ГПХ,

— в статусе ИП или самозанятого.

Изменения вступят в силу 1 января 2024 года. Но повторимся: до этого времени вы также можете законно совмещать самозанятость и пособие.



ТГ-канал Самозанятые.рф.