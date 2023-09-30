Родители детей с инвалидностью смогут официально совмещать работу и получение пособий

К нам часто обращаются с проблемой, когда самозанятым отказывают в выплатах
по уходу из-за статуса НПД. Но это не законно, и мы объясняли почему.
Но теперь такой проблемы быть не должно. Минтруд подготовил официальный Указ, по которому родитель или опекун может быть частично занятым и при этом получать пособие в 10 тысяч рублей по уходу за детьми с инвалидностью или за инвалидами с детства I группы.
То есть теперь выплаты положены тем, кто работает:
— неполный рабочий день,
— удалённо или на дому,
— по договору авторского заказа или ГПХ,
— в статусе ИП или самозанятого.
Изменения вступят в силу 1 января 2024 года. Но повторимся: до этого времени вы также можете законно совмещать самозанятость и пособие.
ТГ-канал Самозанятые.рф.