Людмила Ваганова: «С детьми легко быть молодой и энергичной»

27 сентября свой профессиональный праздник отметили воспитатели и все дошкольные работники. Это люди, которые ежедневно выполняют важную миссию — заботятся о здоровье и безопасности детей, вкладывают в них душу и необходимые знания.

Более 37 лет в этой сфере трудится воспитатель детского сада № 14 «Солнышко» Людмила Алексеевна Ваганова. Начинала работать помощником воспитателя, а последние 27 лет является

непосредственно воспитателем.

В школьные годы Людмила Алексеевна даже не задумывалась о профессии воспитателя, но определенные предпосылки все же были: на экзаменационном сочинении в 10 классе она выбрала тему «Моя любимая профессия» и раскрыла в своей работе сущность профессии воспитателя.

После школы Людмила Алексеевна выучилась на повара в Чебоксарском кулинарном училище и вернулась в родную Шумерлю, где приступила к работе в ресторане «Юбилейный». Вскоре у нее образовалась семья и родился сын. Когда пришло время отдавать его в детский сад, она с малышом выбрала своим вторым домом «Солнышко» — устроилась туда младшим воспитателем.



«Когда я пришла сюда в качестве помощника воспитателя, мне очень нравилось наблюдать за детьми: какие же они интересные и забавные. Наша работа была связана с уборкой, созданием уюта и другими обязанностями, но, когда воспитателю нужно было куда-то отлучаться, с детьми оставались мы, младшие воспитатели. Играли с ними, читали сказки», — вспоминает Людмила Алексеевна.



Получить педагогическое образование ей предложила методист Евгения Васильевна Дивина. Видимо, она увидела в младшем воспитателе ответственного работника и потенциал. Л.А. Ваганова согласилась на обучение сразу, ведь у нее уже был опыт работы с детьми, и она ничего не боялась. Так, в 1998 году она окончила Шумерлинское педагогическое училище с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста» по специальности «Дошкольное образование».



«У меня была очень хорошая наставница — воспитатель Татьяна Владимировна Белова. Мне очень нравилось с ней работать, и я с удовольствием перенимала ее опыт. Потом, когда стала работать воспитателем, заведующая Марина Николаевна Фазлуллина спросила у моей коллеги-напарницы о моей работе, на что ей ответили «как будто так и была на этом месте». Сейчас у меня уже богатый опыт и замечательные союзники — родители воспитанников. Они всегда идут мне навстречу и принимают активное участие в различных мероприятиях», — делится Людмила Алексеевна. О хорошем отношении с родителями говорят и добрые слова в «книге отзывов», где родители отмечают отличное знание педагогом детской психологии, творческий подход к работе и дружелюбную атмосферу в группе.



Как отмечает заведующая детским садом Елена Валентиновна Бутузова, Людмила Алексеевна инициативный, ответственный педагог. Она работает в специфической группе комбинированной направленности с детьми с особыми потребностями, где каждому ребенку важен индивидуальный подход. Работа сложная, но педагог справляется достойно. И посещаемость в ее группе всегда хорошая — дети стараются не пропускать детский сад, ведь там так много интересного.



2023-й год был для Людмилы Алексеевны весьма результативным — об этом говорят дипломы и грамоты в ее портфолио. В этом году она принимала участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года», удостоилась благодарственного письма от Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», благодарности от отдела образования администрации г. Шумерли, диплома I степени V Всероссийского профессионального конкурса «Ты гений» и др.



За годы работы она неоднократно награждалась грамотами отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли, была отмечена благодарностями Шумерлинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, Шумерлинского местного отделения ВДПО за подготовку победителей и активное участие в муниципальном этапе конкурса «Неопалимая купина». В копилке наград Людмилы Алексеевны множество дипломов разных степеней за участие во всероссийских профессиональных конкурсах, таких, как «Гордость России», «Внеурочная деятельность», «Умникус», в творческих конкурсах «Талантоха», «Узнавай-ка», «Открытая книга» и др.



Людмила Алексеевна — активный участник городского методического объединения для воспитателей. Также вместе с коллегами она принимала участие во всероссийском творческом конкурсе-фестивале педагогических работников «Виват, таланты».



Стажистка, активистка, уважаемая коллега… Неудивительно, что трудовой коллектив оценил все заслуги Л.А. Вагановой и ее кандидатура была выдвинута для занесения на Доску почета г. Шумерли, свидетельство об этом ей было вручено в канун Дня города.



Воспитанники Людмилы Алексеевны равняются на вторую маму и также участвуют в различных конкурсах и мероприятиях. В числе наиболее полюбившихся конкурсов — «Твори, участвуй, побеждай», что ребята, впрочем, и делают. Воспитанники Людмилы Алексеевны также победили в I муниципальном фестивале музыкальных композиций, посвященном Дню Победы, с литературно-музыкальной композицией «Моряки-смельчаки».



За несколько лет, проведенных вместе, и дети, и воспитатель привязываются друг к другу всей душой, и ребят очень сложно отпускать в большую жизнь. Но они возвращаются: приходят в гости, радуются, встречая воспитателя на городских улицах, а те, у кого уже есть собственные дети, стараются пристроить их к своему родному, «проверенному» воспитателю. А это говорит о многом.

«Для меня профессия воспитателя — это призвание, любовь и доброта. Воспитатель должен много знать и уметь, быть образцом для детей. Приходя на работу каждый день, мне хочется дать ребятам не только знания, умения и навыки, но и частичку своего сердца. Детский сад является для меня вторым домом, где всегда много смеха, веселья и радости, и мне нравится работать с детьми и ощущать себя молодой, живой и энергичной, такой, какими они все являются», — вдохновенно рассказывает Людмила Алексеевна.



А свои дети Л.А. Вагановой — Игорь и Кристина — уже взрослые. Сын выучился на бухгалтера, проживает с семьей в Кургане, дочь — на журналиста, работает по профессии в Санкт Петербурге. Конечно же, Людмила Алексеевна по ним очень скучает, но старается разнообразить свою жизнь, находить различные хобби, такие, как шитье и вязание, пробежка по утреннему парку… Она довольна своей работой и отмечает, что у них очень дружный коллектив во главе с замечательным руководителем Еленой Валентиновной Бутузовой. В честь профессионального праздника она пожелала любимым коллегам счастья, любви, тепла и творческих успехов.

Татьяна Александрова.