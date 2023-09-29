Утверждена программа I Всемирных игр национальных видов единоборств

Утверждена официальная программа I Всемирных игр национальных видов единоборств, которые пройдут в столице Чувашии с 4 по 8 октября.

Напомним, масштабное спортивное событие будет проходить на базе Ледового дворца «Чебоксары Арена». Здесь в течение пяти соревновательных дней представители 25 стран мира заругают награды в личном и командном зачетах по программе 7 видов спорта (айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах «керешу»), а также 6 видов единоборств (казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош).

Запущен официальный сайт соревнований (https://wt-cg.com/), где можно узнать о Чувашской Республике, гостиничном фонде, прочитать о видах спорта и единоборств, которые вошли в программу соревнований. Также есть раздел с новостями о турнире. В дни соревнований здесь будет вестись прямая трансляция.

Программа соревнований:

3 октября

10:00-18:00 Комиссия по допуску, взвешивание

4 октября

10:00 Начало соревнований

18:00 Церемония открытия

5 октября

10:00 Начало соревнований

6 октября

10:00 Начало соревнований

7 октября

10:00 Начало соревнований

8 октября

10:00 Начало соревнований

17:00 Церемония закрытия

Минспорта Чувашии.