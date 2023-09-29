С благодарностью за сына

«Ваш родительский наказ служить Родине так, как обязывает воинская присяга и совесть, как требуют государственные интересы, сын выполняет добросовестно, проявляя при этом мужество, инициативу и самоотверженность. Ваш сын является примером для всего личного состава …Выражаем сердечную благодарность за то, что вырастили и воспитали сына надежным защитником Родины… Вы можете гордиться своим сыном!»

Благодарственное письмо с такими важными для матери словами за подписью командира войсковой части, где служит мобилизованный сын Денис, на днях получила жительница Нижнекумашкинского сельского поселения Ольга Савельева. Его ей вручили депутат окружного Собрания Андрей Губанов и начальник территориального отдела Валентина Губанова.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.