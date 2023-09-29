Российское общество «Знание» открывает двери в мир театров для молодежи по всей стране

Всероссийский проект Знание.Театр Общества «Знание» вновь запускает просветительскую акцию. В рамках нее у тысячи молодых людей — поклонников театрального искусства — появится шанс не только побывать в закулисье своего любимого театра, но и пообщаться с режиссерами, актерами и педагогами.



Мероприятия в рамках акции Знание.Театр пройдут с 28 сентября по 15 декабря. Присоединиться к акции может любой специалист из театральной сферы: для этого лекторам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Знание.Театр https://znanierussia.ru/events/vserossijskaya-prosvetitelskaya-akciya-znanieteatr-50063





В рамках акции все желающие смогут посетить экскурсии, лекции и встречи в своем городе. Лекторы поделятся своими знаниями и профессиональным опытом по различным тематикам:



«Российский театр будущего» (все о новейших достижениях театральной сферы, о потенциале ее развития и планах на будущие сезоны);



«Театральные легенды» (истории и мифы, которые хранятся в театрах и передаются из уст в уста);



«Театр — культурное наследие» (уникальные и самобытные театральные пространства России);



«Театр в лицах» (творческие беседы с российскими деятелями культуры и искусства, раскрывающие особенности профессии);



«Жанры театрального искусства», «Русская культура: пути развития и перспективы» и другие.



В этом году одной из особенностей акции Знание.Театр станут встречи с именитыми деятелями культуры и искусства на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.



#ЗнаниеТеатр