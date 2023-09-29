28 сентября осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) собрал на стадионе «+авал» спортивной школы им. В.Н. Ярды работников системы образования Шумерлинского муниципального округа. Для определения своего уровня физической подготовленности заявились работники всех общеобразовательных школ округа.

Фестиваль торжественно открыл заведующий сектором физической культуры, спорта и молодежной политики Николай Чангайкин. Он обратился с приветствием и напутственным словом ко всем участникам и отметил, что спортивные мероприятия помогают быть физически и духовно здоровыми.

В программу осеннего фестиваля вошли: поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на 60 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине. Несмотря на строгие требования к выполнению тестов, спортсмены старались показать максимальные результаты. Выполнение нормативов ГТО для работников образования стало целым событием! Состязания проходили эмоционально, участники друг друга подбадривали. Все достойно справились с испытаниями. По итогам каждого вида испытаний, в зависимости от результатов, присваивались и суммировались баллы.

Среди женщин абсолютное 1-е место заняла Светлана Харитонова (Туванская школа), на 2-ю ступень пьедестала поднялась Надежда Маласкина (Егоркинская школа), 3-е место завоевала Людмила Митина (Егоркинская школа).

Среди мужчин разгорелась настоящая борьба, в ходе которой 1-е место занял Анатолий Филиппов (Алгашинская школа), 2-е место — Сергей Фролов (Егоркинская школа) и 3-е место занял- Семенов Игорь (Алгашинская школа).

Всем победителям и призерам под бурные аплодисменты вручены грамоты соответствующих степеней.

Поздравляем всех участников фестиваля с достойными результатами. Выражаем благодарность организаторам в проведении мероприятия.

Н. Чангайкин, заведующий сектором физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского МО.







