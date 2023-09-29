До 1 октября можно изменить способ получения набора социальных услуг

В Чувашии 93 тысячи федеральных льготников, которым положен набор социальных услуг (НСУ), могут изменить способ его получения. Федеральными льготниками, имеющими право на НСУ, являются инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и некоторые другие. В набор социальных услуг входит лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Выбрать наиболее удобный формат получения социальной поддержки может каждый федеральный льготник. Для этого необходимо до 1 октября подать заявление и определиться, в каком именно виде получать НСУ в 2024 году: в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Денежный эквивалент НСУ на сегодняшний день составляет 1469,74 руб. в месяц: лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 1132,03 руб., путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 175,12 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 162,59 руб.



Заявление о выборе способа получения НСУ можно подать через портал госуслуг, а также лично, посетив МФЦ или клиентскую службу отделения. Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то повторно обращаться в Соцфонд не надо.



Важно! С 24 июля 2023 года внесены изменения в 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в связи с этим ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам боевых действий назначается в полном объеме (без удержания НСУ). Ветераны боевых действий, которым ЕДВ установлена с 24 июля, до 1 октября могут подать заявление о предоставлении НСУ в натуральном виде.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.