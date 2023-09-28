Чувашия направит более 83 миллионов рублей на лекарственное обеспечение жителей

Глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление, вносящее изменения в государственную программу развития здравоохранения Чувашской Республики. Согласно этим изменениям, программа получит дополнительное финансирование в размере 83,73 миллиона рублей на промежуток 2023—2024 годов. Это станет возможным за счет сокращения средств из федерального бюджета на 25,5 миллиона рублей и увеличения средств из республиканского бюджета на 109,23 миллиона рублей.

Дополнительные средства будут направлены на обеспечение граждан лекарствами, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи». Всего финансирование государственной программы на период с 2019 по 2035 год составит 540,4 миллиарда рублей.

чувашинформ.рф