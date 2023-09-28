Совет округа в Перми посвятили молодежи

28 сентября 2023 года в Перми полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета округа, на котором обсуждалась работа с молодежью в современных условиях. В мероприятии приняли участие начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев, высшие должностные лица регионов ПФО, руководители крупнейших общероссийских научных и общественных организаций.

Обращаясь к членам Совета, Игорь Комаров предложил открыто обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи, чтобы оценить эффективность действующих механизмов поддержки и определить первостепенные задачи этой сферы на современном этапе общественного развития. По мнению полпреда, особое внимание необходимо уделить защите молодежи от негативного информационного и ценностного воздействия со стороны недружественных стран, а также выработке современных эффективных форм воспитательной работы. «Время бросает нашей стране, государственной системе, всем нам серьезный вызов. Наши стратегические оппоненты, использующие весь спектр возможностей воздействия на российское общество, исповедуют принцип «Хочешь победить врага – воспитай его детей». А образовательную и воспитательную системы России формируют представители разных поколений, социализация которых происходила в принципиально иных условиях, что часто обуславливает выбор и трансляцию консервативных, устаревших и в конечном счете неэффективных методов воспитания. Призываю всех глав регионов округа уделить первостепенное внимание подготовке специалистов с учетом современных знаний по воспитанию для сферы образования, для общественных организаций, для органов государственной власти», – подчеркнул полномочный представитель Президента России в ПФО.

Игорь Комаров рассказал о работе, которая организована в округе с учетом задач, поставленных Главой государства: «В прошлом году вместе с регионами мы добились того, что количество участников окружных общественных проектов для детей и молодежи превысило 1 млн человек. При их реализации мы используем принципы, которые, с нашей точки зрения, могут и должны быть востребованы при организации всероссийских проектов. Нужно прежде всего обеспечить возможность участия в них каждому ребенку или молодому человеку независимо от места проживания, поэтому любой проект должен начинаться с муниципального или даже школьного уровня, включать региональный и окружные этапы. Только в этом случае мы достигнем системности в работе с нашим подрастающим поколением».

О федеральных общественных проектах в сфере воспитания молодежи рассказал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков: «Последние два года государство выстраивает целостную систему воспитания: от изменений в законодательстве об образовании до больших инфраструктурных и сетевых проектов и сообществ. Прошло не так много времени, а мы уже имеем новый класс педагогических работников – советников по воспитанию. С этого года они работают уже во всех регионах страны. Это и цикл уроков «Разговоры о важном». Всего два года назад у нас не было возможности единомоментно донести до школьников нужный информационный сигнал. Сейчас в рамках этих уроков можно каждую неделю давать ребятам то содержание, которое является важным для государства. Большая работа уделяется патриотическому воспитанию. Например, центр подготовки к военной службы «Воин», который сейчас реализуется в 12 субъектах. В ПФО – это Республика Татарстан. Популярность в российских регионах набирает мощный современный проект «Движение Первых». В этом смысле в ПФО идет большая работа. Все эти проекты затрагивают тысячи педагогов, сотни тысяч детей и их родителей. Здесь есть «точки роста», мы двигаемся в правильном направлении».

В ходе заседания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил доклад об организации воспитательной работы с молодежью, где были отражены лучшие практики регионов ПФО. По его словам, Совет является эффективной площадкой для выработки решений по развитию и поддержке молодого поколения. Ряд предложений, которые были разработаны на прошлых заседаниях, сейчас реализуются в регионах и на федеральном уровне. «Воспитание подрастающего поколения имеет огромное значение для общества и будущего страны. Важно, чтобы дети и молодежь обладали такими знаниями и навыками, которые помогут им принимать осознанные решения, брать ответственность за свои действия и участвовать в решении важных для региона задач. Воспитание должно носить системный характер, включать в себя патриотическое направление и наставничество. Также необходимо повышать значимость семьи и формировать ценности труда у детей и молодежи», – подчеркнул губернатор.

Региональным опытом в сфере воспитательной работы с молодежью, а также эффективными практиками в органах власти поделились глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор Саратовской области Виктор Бусаргин.

Ряд важных предложений по совершенствованию молодежной политики в сфере воспитательной работы высказали руководители федеральных органов исполнительной власти.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа в том, чтобы реализация выработанных решений способствовала повышению эффективности проводимой работы с молодежью, устранению проблем, препятствующих достижению стратегических задач в этой сфере. Игорь Комаров напомнил, что предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.

В этот же день полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров вместе с главами регионов посетил уникальную патриотическую выставку «Оружие Победы», созданную в рамках 300-летия Перми и рассказывающую о наследии предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья, а также принял участие в церемонии открытия арт-объекта «Шуховская башня» – подарка Нижегородской области региону к юбилею города.