Новые меры поддержки для предпринимателей запустил «Мой бизнес» Чувашии

Речь идет о программе финансирования «Своих не бросаем». По новым условиям рассчитывать на микрофинансовую поддержку могут предприятия, значительное количество сотрудников которых заключило контракт на военную службу. Так, для развития бизнеса можно получить до 1 млн рублей под 5,2% годовых. Ранее эта программа действовала только для предпринимателей со статусом ветерана боевых действий, полученным за участие в специальной военной операции, и для бизнеса, активно поддерживающего участников СВО.

По данным Минэкономразвития Чувашии, с апреля нынешнего года финансовым продуктом воспользовались 30 предпринимателей и получили 27,4 млн рублей.

чувашинформ.рф