Народным учителям Чувашии увеличат оклад

В Кабинете Министров Чувашской Республики рассмотрен проект постановления о поддержке учителей, награжденных званием «Народный учитель Чувашской Республики». Предложено увеличить их оклад на 40%. Размеры и условия выплаты будут определены нормативными актами учреждений.

Раннее Глава Чувашии высказался о значимости этого звания в рамках Года педагога и наставника, отметив, что для его получения необходимо не только отработать определенный период, но и привести своих учеников к определенному уровню развития.

«Народный учитель Чувашской Республики» присваивается лицам, уже награжденным званиями «Заслуженный учитель Чувашской Республики» или «Заслуженный работник образования Чувашской Республики», после чего прошло не менее пяти лет.

чувашинформ.рф