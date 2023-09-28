28 Сен

Народным учителям Чувашии увеличат оклад

В Кабинете Министров Чувашской Республики рассмотрен проект постановления о поддержке учителей, награжденных званием «Народный учитель Чувашской Республики». Предложено увеличить их оклад на 40%. Размеры и условия выплаты будут определены нормативными актами учреждений.

Раннее Глава Чувашии высказался о значимости этого звания в рамках Года педагога и наставника, отметив, что для его получения необходимо не только отработать определенный период, но и привести своих учеников к определенному уровню развития.

«Народный учитель Чувашской Республики» присваивается лицам, уже награжденным званиями «Заслуженный учитель Чувашской Республики» или «Заслуженный работник образования Чувашской Республики», после чего прошло не менее пяти лет.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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