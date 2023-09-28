Как сохранить здоровье сердца?

По статистике, 50% взрослого населения страдают от того или иного сердечно-сосудистого заболевания: артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, аритмии и др. Иногда многие даже не догадываются о своем диагнозе.

К факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний относятся наследственная отягощенность (любые ССЗ в анамнезе у родственников), высокий уровень плохого холестерина, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, курение, частые стрессы.

К сожалению, многие люди задумываются о здоровье только после появления признаков заболевания. Поэтому очень важно, если даже нет признаков заболевания, проявить разумную бдительность и пройти диспансеризацию. Людям в возрасте 18-39 лет раз в 3 года, а старше 40 лет ежегодно необходимо пройти электрокардиографию, которая помогает вовремя обнаружить проблемы с сердцем и принять меры. А также проверить уровень холестерина.

При своевременном выявлении сердечно-сосудистых заболеваний и факторов их риска развития, при получении адекватного лечения и благодаря профилактике можно прожить достаточно долгую и насыщенную жизнь.

Профилактика — это самый простой способ сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. При этом меры профилактики достаточно просты.

Соблюдать режим труда и отдыха. Необходимо уделить время любой физической активности или умеренной ходьбе не менее 30 минут ежедневно.

Правильно питаться, на столе обязательно должны быть фрукты, овощи, зелень, рыба, кисломолочные продукты, продукты из цельного зерна. Для сердца особенно полезны кальций, магний, калий, витамины группы В. Ограничить потребление соли до 1 ч. л. в сутки. Важно помнить, соль уже содержится в полуфабрикатах, консервах, выпечке.

Снизить уровень стресса: ограничить поток негативных новостей, смотреть больше позитивных новостей.

Отказаться от курения, злоупотребления алкоголем.

Своевременно обратиться к врачу при постоянном повышении артериального давления выше 140/90.

Е. Егорова, врач по медицинской профилактике Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.