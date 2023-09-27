29 сентября в Чебоксарах стартует акция по поддержке донорства костного мозга

29 сентября в рамках проведения Всероссийского марафона в поддержку донорского движения #ДавайВступай! в городе Чебоксары с 10:00 до 14:00 часов состоится донорская акция #ДавайВступай! по привлечению граждан в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Для вступления в регистр нужно предварительно оформить соглашение и сдать кровь из вены в пробирку (3 мл) на определение генотипа .
Ждём всех желающих, на двух площадках:
- Республиканская станция переливания крови Минздрава Чувашии (ул. Пирогова,9);
- Плазмоцентр ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России (проспект Ленина,12).
При себе иметь паспорт и СНИЛС.
В этот же день основатель благотворительного фонда поддержки развития донорства котного мозга «Вторая жизнь», амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров примет участие в марафоне (забег 42 км) по маршруту, проходящему через достопримечательности г. Чебоксары в поддержку донорского движения #ДавайВступай!
Старт марафона в 9:30 от Республиканской станции переливания крови (Чебоксары, Пирогова, д.9).
Подробнее на официальном сайте проекта: http://vtorayazhizn.pro/
Минздрав Чувашии.