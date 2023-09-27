Чувашия примет I Всемирные игры национальных видов единоборств

I Всемирные игры национальных видов единоборств пройдут в столице Чувашии с 4 по 8 октября на базе Ледового дворца «Чебоксары-Арена». Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

На сегодняшний день свое участие в масштабных состязаниях подтвердили сборные 25 стран, в их числе: Россия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Ботсвана, Германия, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Казахстан, Кипр, Киргизия, Колумбия, Марокко, Мексика, Молдова, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. По предварительным данным ожидается участие более 2 тысяч спортсменов.

В программу соревнований вошли 7 видов спорта: айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах «керешу», а также 6 видов единоборств: казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош.

Запущен официальный сайт соревнований (https://wt-cg.com/), где можно прочитать о видах спорта и единоборств, которые вошли в программу соревнований. Также есть раздел с новостями о турнире. В дни соревнований здесь будет вестись прямая трансляция.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» выступил информационным партнёром состязаний – вечерняя часть программы 8 октября будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч Боец». Данные поединки будет вести ринг-анонсер России, главный голос боевых искусств, Заслуженный работник культуры России Александр Загорский.

Кроме того, в дни проведения соревнований на базе Ледового дворца «Чебоксары Арена» будут организованы бесплатные курсы по управлению БПЛА. Обучающие мероприятия пройдут в рамках реализации проекта Российского союза боевых искусств под названием «Воздушный патруль», который получил поддержку Фонда Президентских грантов. Программа обучения включает теоретическую и практическую части. После завершения обучения участники проекта получат сертификаты о прохождении базового курса.

Минспорта Чувашии.