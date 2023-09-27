Учимся готовить качественный контент

Центр управления регионом Чувашии провел обучающий семинар для советников глав городских и муниципальных округов по молодежной политике. Как найти общий язык с молодежной аудиторией, быть на одной волне с подписчиками и выстраивать эффективное взаимодействие с блогерами… Самое главное – научиться готовить качественный контент.

Сотрудники Центра управления регионом Чувашии провели обучение с советниками глав городских и муниципальных округов по молодежной политике.

Специалист по информресурсам Центра управления регионом Чувашии Анжелика Иванова отметила, что при ведении госпабликов очень важно уделять внимание тексту, визуальной составляющей, а также форме подачи информационных материалов.

Советники глав муниципальных и городских округов по молодежной политике признались, что для них это был очень интересный семинар. И в дальнейшем выразили желание размещать у себя различные интерактивы: кружочки, аудисообщения, опросы, видео с комментариями.

Сотрудники Центра управления регионом проанализировали информационные площадки советников глав муниципальных и городских округов по молодежной политике, отметили лучшие практики. Участники обучающего семинара сошлись во мнении, что нужно активизировать информационное сопровождение мероприятий в социальных сетях.

Источник: cap.ru